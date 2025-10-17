Политолог Баширов усомнился в том, что маршрут полета Путина на встречу с Трампом будет проходить через Польшу

Политолог Марат Баширов в интервью «Взгляду» заявил, что президенту России Владимиру Путину лучше лететь на встречу с лидером США Дональдом Трампом в Будапешт по маршруту через Черное море, Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Как отметил специалист, северный маршрут через Польшу может быть небезопасен. Чтобы обеспечить защиту самолета, понадобится сопровождение российской авиации и разрешения стран НАТО.

Баширов также предположил, что американцы дадут необходимые гарантии и обеспечат охрану российским военным самолетам.