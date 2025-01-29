Политолог Баширов приравнял гранты НАТО на антироссийские проекты к терактам

Между грантами НАТО, выделяемыми на антироссийские проекты, и террористической деятельностью Украины на территории РФ находится абсолютный знак равенства. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, соответствующая ситуация требует понимания и объяснения еще в школах. «Неокрепшие умы» должны знать, какую силу могут иметь «словесные» теракты, отметил специалист.

«Гранты НАТО „лояльным гражданам РФ“ для реализации „антироссийских проектов“ аналогичны тому, что делает ГУР Украины, когда вербует россиян для различных диверсий», — заявил эксперт.

По его словам, речь идет как о распространении агитационных материалов, так и о поджогах, подрывах.