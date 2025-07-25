Политолог Баширов допустил, что США больше не будут дотировать Европу

США не будут финансировать экономику Европы независимо от того, кто займет должность президента после Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов в эфире радиостанции Sputnik.
По словам аналитика, американские элиты оценили выгоду от давления на экономику Европы.
«Что Трамп и сделал хорошего для нас — это сказал „больше не буду дотировать европейскую экономику“. Поэтому Штаты и цепляются», — отметил эксперт.
Как пояснил специалист, США манипулируют темой российской угрозы, чтобы вынудить европейцев тратить средства на американскую военную промышленность.
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