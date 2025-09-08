Политолог Багдасаров рассказал, что протесты в Турции не обернутся силовым противостоянием

Ни правительство Турции, ни представители оппозиции не намереваются прибегать к применению насилия в ходе массовых протестов. Такое мнение высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Эрдоган (президент Турции — прим. ред.), естественно, считает, что походят-походят и разойдутся. Потом небольшие группы будут собираться, ну и ради бога, что называется. Главное — продвинуть свои идеи», — отметил политолог.

По его словам, демонстранты требуют отставки президента Турции в условиях сложного экономического положения в стране, однако и оппозиция не намерена переходить к насильственным действиям. Как пояснил специалист, сейчас страна переживает экономический кризис, инфляция растет стремительно, а ставки Центробанка достигают колоссальных значений.