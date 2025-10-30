Политолог и журналист Вадим Авва в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» раскритиковал действия Литвы по прекращению экспорта белорусских калийных удобрений и закрытию границы с Белоруссией. Он подчеркнул, что подобные шаги негативно сказываются на экономике Литвы и соседних стран Балтийского региона.

Авва отметил, что экономики Прибалтики находятся в состоянии стагнации, и власти пытаются компенсировать нехватку доходов за счет повышения налогов. Он провел параллель с животноводством, сравнивая ситуацию с дойкой коров, которых держат голодными, чтобы сэкономить на корме.

Политолог также сообщил, что литовские власти используют конфликт с Белоруссией как способ манипуляции населением и усиления националистических настроений. Он указал, что Литва рассматривает Белоруссию как союзника России и видит в ней угрозу, что объясняет враждебную политику Вильнюса.