Политолог Авва назвал утверждение гегемонии обязательным условием для любого президента США
Поддержание гегемонии США является обязательным условием для любого действующего президента страны. Такое мнение высказал политолог Вадим Авва в эфире радиостанции Sputnik.
По словам аналитика, при отсутствии соответствующих попыток со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа тот потеряет место в Белом доме.
«Это судьба каждого президента США — заниматься этими вещами», — заявил эксперт.
Он напомнил историю Джона Кеннеди, который попытался выйти из заданной колеи — и трагедия в Далласе стала закономерным итогом.
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