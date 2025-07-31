Политолог Авва назвал утверждение гегемонии обязательным условием для любого президента США

Поддержание гегемонии США является обязательным условием для любого действующего президента страны. Такое мнение высказал политолог Вадим Авва в эфире радиостанции Sputnik .

По словам аналитика, при отсутствии соответствующих попыток со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа тот потеряет место в Белом доме.

«Это судьба каждого президента США — заниматься этими вещами», — заявил эксперт.

Он напомнил историю Джона Кеннеди, который попытался выйти из заданной колеи — и трагедия в Далласе стала закономерным итогом.