Политолог Атаманенко назвал «авантюрным» заявление Маска о создании новой партии

Политолог Артемий Атаманенко в интервью «ФедералПресс» прокомментировал заявление основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о возможном создании новой политической партии в США. Конфликт Маска с бывшим президентом Дональдом Трампом обострился в связи с обсуждением законопроекта о расходах.

Атаманенко подчеркнул, что позиция Маска демонстрирует поверхностное понимание политической системы США. Создание новой партии, по мнению Маска, станет способом обеспечить реальную репрезентацию интересов обычных американцев. Однако, по мнению Атаманенко, такая позиция может повредить имиджу Маска, так как его часто обвиняют в отсутствии заботы о простых людях.

Маск уже заявлял о планах запуска третьей партии под названием «Америка», которая, по его мнению, должна представлять реальные интересы граждан. Однако Атаманенко считает, что такая позиция носит чисто авантюрный характер и не основана на глубоком понимании политических процессов.

Критика основных политических партий США, по мнению Атаманенко, является своеобразной формой атаки на существующую политическую систему, которая вряд ли приведет к созданию устойчивой политической структуры.