Политолог Атаев завил, что внутренний конфликт в Иране может усилить тандем Турции и Азербайджана в Закавказье

Усиление внутренних противоречий в Иране может привести к укреплению сотрудничества Армении с Азербайджаном и Турцией, ухудшив положение России в регионе. Такое мнение озвучил политолог Артур Атаев в беседе с «Известиями» .

Эксперт подчеркнул, что существующая ситуация способствует активизации транзита товаров через территорию бывших противников Еревана.

«Армения на этом фоне может еще больше развернуться в сторону Анкары и Баку, ослабнут не только позиции Тегерана, но и России», — добавил специалист.

Таким образом, политический расклад в Закавказье изменится кардинально, создав новые риски для стабильности и баланса сил в регионе, заключил Атаев.