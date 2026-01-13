Политолог Атаев завил, что внутренний конфликт в Иране может усилить тандем Турции и Азербайджана в Закавказье
Усиление внутренних противоречий в Иране может привести к укреплению сотрудничества Армении с Азербайджаном и Турцией, ухудшив положение России в регионе. Такое мнение озвучил политолог Артур Атаев в беседе с «Известиями».
Эксперт подчеркнул, что существующая ситуация способствует активизации транзита товаров через территорию бывших противников Еревана.
«Армения на этом фоне может еще больше развернуться в сторону Анкары и Баку, ослабнут не только позиции Тегерана, но и России», — добавил специалист.
Таким образом, политический расклад в Закавказье изменится кардинально, создав новые риски для стабильности и баланса сил в регионе, заключил Атаев.