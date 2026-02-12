Политолог Атаев заявил, что архиерейский собор Армянской апостольской церкви пройдет в условиях давления

Политолог Артур Атаев выразил озабоченность проведением архиерейского собора Армянской Апостольской Церкви, запланированного на середину февраля 2026 года. Анализируя текущую ситуацию, эксперт указал на существование трудностей, связанных с организацией и проведением собрания. Об этом написали «Известия» .

Атаев подчеркнул, что церковные деятели Армении испытывают сильное давление извне, выражаемое в форме ареста и преследования священнослужителей. Несколько участников съезда вынуждены находиться под домашним арестом или отбывать тюремное заключение, что существенно осложняет процедуру согласования позиций и выработки единой позиции.

Вероятность наличия иностранного влияния не исключается, и ситуация заслуживает пристального внимания со стороны армянского общества и международных правозащитных организаций, добавил он.