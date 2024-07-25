Политолог Асафов заявил, что Трамп является политическим супертяжеловесом

Бывший президент США Дональд Трамп обладает более значительным политическим влиянием, чем вице-президент Камала Харрис, которая теперь стала его конкуренткой в предвыборной гонке. Она не проявила себя особенно ярко на своем посту. Такое мнение высказал сайту телеканала «Звезда» политолог Александр Асафов.

По его словам, если рассматривать кандидатов с точки зрения опыта, то Трамп действительно является более опытным политическим деятелем. Он настоящая «политическая машина» и тяжеловес. Сравнение по всем аспектам, конечно, не в пользу Харрис, за исключением того, что она представляет этническое меньшинство и является женщиной.

За три с половиной года ее нахождения в должности она не продемонстрировала никаких заметных достижений, отметил эксперт. Асафов добавил, что в преддверии выборов Камала Харрис, вероятно, сосредоточится на возрасте Трампа. Потому что он самый пожилой кандидат. И этот момент можно будет использовать как уязвимую точку.

Он также подчеркнул, что отношения между Трампом и Харрис достаточно холодные, они часто критиковали друг друга в своих высказываниях.