Политолог Асафов: встреча с Мбасого стала важным шагом для выстраивания мостов между Россией и Африкой

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал встречу Владимира Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

По его словам, эта встреча стала важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. Российские власти обсуждают с Мбасого совместные проекты в экономике и военной сфере.

Асафов считает, что добиваться успехов в Африке России помогает похожий с африканскими лидерами взгляд на современную политическую обстановку в мире.