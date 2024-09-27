Политолог Асафов: встреча с Мбасого стала важным шагом для выстраивания мостов между Россией и Африкой

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал встречу Владимира Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
По его словам, эта встреча стала важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. Российские власти обсуждают с Мбасого совместные проекты в экономике и военной сфере.
Асафов считает, что добиваться успехов в Африке России помогает похожий с африканскими лидерами взгляд на современную политическую обстановку в мире.
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