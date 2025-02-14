Политолог Асафов: в Африке не хотят видеть Зеленского из-за его идеологии
Африканский союз вновь не направил приглашение на непосредственное участие Владимиру Зеленскому. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал политолог Александр Асафов.
По его словам, африканские государства не хотят видеть очное выступление Зеленского, так как тот является приверженцем однополярной западной идеологии.
«Более того, он (Зеленский — прим. ред.) защищает порядок, вооруженный западным смертоносным оружием», — добавил эксперт.
Асафов также отметил, что африканская повестка идет совершенно другой дорогой. Старания Зеленского влезть туда политолог назвал попыткой получить трибуну для новых просьб и требований.