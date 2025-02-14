Африканский союз вновь не направил приглашение на непосредственное участие Владимиру Зеленскому. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал политолог Александр Асафов.

По его словам, африканские государства не хотят видеть очное выступление Зеленского, так как тот является приверженцем однополярной западной идеологии.

«Более того, он (Зеленский — прим. ред.) защищает порядок, вооруженный западным смертоносным оружием», — добавил эксперт.

Асафов также отметил, что африканская повестка идет совершенно другой дорогой. Старания Зеленского влезть туда политолог назвал попыткой получить трибуну для новых просьб и требований.