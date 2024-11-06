Политолог Асафов сообщил, что в США возможны возмущения на фоне победы Трампа на выборах

Возмущения среди сторонников демократов в США возможны на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах, однако насколько сильными они будут, предугадать трудно. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал политолог Александр Асафов.

До этого Трамп говорил, что призывать к протестам не будет, однако теперь понятно, что ему и не придется делать этого, сказал собеседник.

«И мы видим по результатам, что его сторонникам незачем выходить», — добавил Асафов.

Ранее американские СМИ писали, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков, тем самым обеспечивая себе победу на выборах.