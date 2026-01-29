Политолог Асафов рассказал, что в ЕС понимают риски обсуждаемого членства Украины

Вопрос о включении Украины в состав Европейского союза вызывает у членов ЕС серьезные размышления о выгодах и рисках, связанных с принятием нового участника. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, европейские страны задумываются о целесообразности предоставления Украине гарантий безопасности и включения ее в сообщество.

«И плюс они также понимают, что в споре всех против всех, в споре Берлина с Брюсселем, Парижа с Брюсселем, Берлина с Парижем, их всех вместе с Лондоном, и снова с Брюсселем, и коллективный спор с Вашингтоном — здесь нужны условия», — отметил аналитик.

Он добавил, что ключевой фигурой в данном процессе выступает американский президент Дональд Трамп, ведущий диалог с российским руководством.