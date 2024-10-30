Политолог Асафов объяснил затишье американских СМИ перед выборами политтехнологиями

В последние несколько недель многие обратили внимание, что ведущие американские СМИ как будто затаились и перестали активно поддерживать кого-то из кандидатов президенты или очернять другого. С чем это связано, «ФедералПресс» рассказал политолог Александр Асафов.

По его словам, главная причина кроется в политтехнологиях. Дело в том, что если слишком сильно агитировать за кого-то, то кандидата можно «перегреть». Другими словам, упоминание человека, даже ранее вызывавшего симпатию, может начать раздражать.

Кроме того, демократы хотят обезопасить себя в случае, если им удастся отобрать победу у Дональда Трампа. В этом случае нейтральные СМИ будут дополнительным аргументом партии относительно того, что выборы были честными.