Политолог Асафов назвал удобным поводом попытку поджога фабрики в Польше для высылки российских дипломатов

Попытка поджога фабрики во Вроцлаве стала удобным поводом для властей Польши выслать из страны российских дипломатов. Таким мнением с телеканалом «Звезда» поделился политолог Александр Асафов.

Собеседник издания пояснил, что доказательства того, что к этому причастны россияне, нет, однако польские власти решили отправить российских дипломатов домой.

«Польша находится в поиске тем для проявления выраженных антироссийских действий», — считает политолог.

Он также заявил, что Варшава действует с оглядкой на американские власти, что, в свою очередь, приводит к необдуманным решениям.