Политолог Асафов: Мишель Обама не сможет стать кандидатом в президенты США | 360°

Мир 07 мая 2024, 12:20 Политолог Асафов: Мишель Обама не сможет стать кандидатом в президенты США

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Супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель могла бы стать кандидатом в президенты США, сообщили СМИ. Вероятность такого исхода крайне мала, заявил политолог Александр Асафов в эфире радиостанции Sputnik.

«Даже если предположить, что ее выдвинут, то очевидно, что внутри [Демократической] партии есть более сильные политики, которые составят ей серьезнейшую конкуренцию», — высказался специалист.

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Он также напомнил, что сами американцы практически ничего не знают про Мишель Обаму. Однако перед каждыми выборами в Соединенных Штатах появляются возможные кандидаты, которые призваны отвлекать будущих оппонентов, пояснил Асафов.