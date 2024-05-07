Политолог Асафов: Мишель Обама не сможет стать кандидатом в президенты США | 360°

07 мая 2024, 12:20
Политолог Асафов: Мишель Обама не сможет стать кандидатом в президенты США
Супруга бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель могла бы стать кандидатом в президенты США, сообщили СМИ. Вероятность такого исхода крайне мала, заявил политолог Александр Асафов в эфире радиостанции Sputnik.
«Даже если предположить, что ее выдвинут, то очевидно, что внутри [Демократической] партии есть более сильные политики, которые составят ей серьезнейшую конкуренцию», — высказался специалист.
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Он также напомнил, что сами американцы практически ничего не знают про Мишель Обаму. Однако перед каждыми выборами в Соединенных Штатах появляются возможные кандидаты, которые призваны отвлекать будущих оппонентов, пояснил Асафов.
США
Выборы президента США
Мишель Обама
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