Политолог Арешев назвал «информационным вбросом» план Грузии «вернуть» Абхазию и Южную Осетию

Объявление правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» о возможности возвращения в состав страны Абхазии и Южной Осетии является не более чем «информационным вбросом». Об этом «Ридусу» сообщил политолог Андрей Арешев.

По его словам, заявления, сделанные правящей партией, рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

«Пока все похоже на подготовку к парламентским выборам, потому что безусловно оппозиция будет критиковать „Грузинскую мечту“», — сказал он.

Ранее правящая в Грузии партия призвала население проголосовать за нее, так как без конституционного большинства она якобы не сможет обеспечить мирную инкорпорацию Абхазии и Южной Осетии.