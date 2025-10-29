Политолог Акимов рассказал, что Трамп не пойдет на третий срок из-за риска войны с демократами
Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет снова претендовать на текущую должность. Причина кроется в невозможности внесения изменений в Конституцию без единогласного одобрения обеими партиями. Такое мнение высказал политолог Александр Акимов в беседе с ИА НСН.
По словам эксперта, заявления Трампа о возможном третьем сроке звучали в 2024 году, но реализация подобного плана невозможна без стопроцентной поддержки Республиканской партии и большинства голосов обеих палат Конгресса, включая демократов.
«Это Трамп не сможет обеспечить», — заявил аналитик.
Как пояснил эксперт, при попытке главы Белого дома баллотироваться еще раз демократы получат возможность объявить президенту настоящую войну.