Политолог Акимов рассказал, что Трамп не пойдет на третий срок из-за риска войны с демократами

Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет снова претендовать на текущую должность. Причина кроется в невозможности внесения изменений в Конституцию без единогласного одобрения обеими партиями. Такое мнение высказал политолог Александр Акимов в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, заявления Трампа о возможном третьем сроке звучали в 2024 году, но реализация подобного плана невозможна без стопроцентной поддержки Республиканской партии и большинства голосов обеих палат Конгресса, включая демократов.

«Это Трамп не сможет обеспечить», — заявил аналитик.

Как пояснил эксперт, при попытке главы Белого дома баллотироваться еще раз демократы получат возможность объявить президенту настоящую войну.