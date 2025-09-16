Политолог Михаил Ахремцев отреагировал на утверждение польского премьера Дональда Туска о повышении пророссийских настроений. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, подобные тенденции наблюдаются не только в Польше, но и в ряде других стран ЕС.

«Причем виноваты в этом сами же европейские власти, европейские элиты, которые в погоне за этой антироссийской риторикой и в попытках разжигать конфликт и удовлетворять „хотелки“ Киева наплевали на экономику, на интересы своих собственных народов», — пояснил эксперт.

Как отметил Ахремцев, год за годом законопослушные европейские налогоплательщики замечают, что деньги, предназначенные для внутреннего развития, отправляются на финансирование запросов Украины. Когда граждане поднимают вопрос в защиту собственных интересов, такие политики, как Туск, автоматически трактуют это как выражение пророссийских взглядов, подчеркнул политолог.