Политолог Аджамян указал на выгоду для РФ от возможного закрытия Ормузского пролива

Политолог Норат Аджамян в интервью « ФедералПресс » оценил последствия возможного перекрытия Ормузского пролива Ираном в ответ на агрессивные действия США.

Эксперт напомнил, что через маршрут проходит более 20% мировой нефти, его закрытие вызовет резкое повышение цен на нефть — до 100–150 долларов за баррель.

«Дефицит топлива особенно ощутят такие государства, как Китай, Индия, Япония и в определенной степени страны ЕС. Рост цен будет особенно ощутим для всех импортеров нефти», — заявил аналитик.

По его словам, для России такая ситуация может оказаться выгодной: бюджет пополнится за счет высоких цен на нефть, а РФ сможет увеличить объемы поставок энергоресурсов на мировые рынки, обеспечивая стабильность поставок.