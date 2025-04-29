Политолог Аджамян: начало срока правления Трампа отличилось интенсивностью событий

Первые месяцы пребывания Дональда Трампа на посту президента США отличались высокой интенсивностью событий и громкими заявлениями, оказавшими значительное воздействие не только на внутреннюю обстановку Америки, но и на мировую политическую арену. Политолог Норат Аджамян охарактеризовал первый период правления Трампа в беседе с «ФедералПресс» .

Наиболее заметными инициативами первого срока Трампа стали начатые администрацией торговые войны, затронувшие экономические процессы по всему миру. Эти меры привели к значительным изменениям структуры мировых рынков импорта и экспорта, отрицательно повлияв на экономику тех стран, чьи валюты нестабильны, а золотовалютные запасы невелики. Сама Америка также оказалась далеко не в выигрышной ситуации: американский экономический рост замедлился, инфляция усилилась, а общий ущерб ВВП США за годы правления Трампа оценивается примерно в 200 миллиардов долларов.

Во внешней политике администрация Трампа придерживалась агрессивной стратегии давления и угроз, рассчитанной на достижение краткосрочных целей. Исключением стали редкие случаи гибкости, когда Трамп отступал от своих первоначальных заявлений. Одной из ярких акций стало намерение приобрести Гренландию и стремление включить Канаду в состав США.