Политолог Аббасов не исключил цепной реакции по признанию Палестины со стороны других стран

Ирландия, Испания и Норвегия объявили о признании государственности Палестины. По цепной реакции за ними последуют и другие страны, сообщил азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, мир видит всю кошмарную обстановку в секторе Газа. Своим признанием государственности Палестины власти Норвегии и другие страны пытаются показать, что закрывать глаза на это нельзя, подчеркнул Аббасов.
Отмечается, что на данный момент Палестину признают 144 страны-члена ООН.
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