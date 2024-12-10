Политик Жгенти заявил, что Запад попытается устроить экономический хаос в Грузии

Не исключено, что в ближайшее время британские власти приложат все усилия, чтобы устроить Грузии экономические проблемы, и этому примеру могут последовать и другие страны. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

По его словам, если Западу не удастся устроить «грузинский Майдан», то он переключится на экономическую сферу. В частности, в их силах полностью обвалить курс лари, отметил политик.

Он добавил, что в Грузии много банков, которые находятся под прямым влиянием других стран и иностранных капиталов. С их помощью Запад может устроить в стране экономический коллапс.