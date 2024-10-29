Политик Пипия предсказал, что давление ЕС и США на Грузию усилится

Евросоюз и США продолжат влиять на Грузию, и их давление будет только усиливаться. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» член грузинской партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.
По его словам, ЕС так или иначе приложит все усилия, чтобы изменить ту политическую ситуацию, которая сложилась в Грузии после выборов. При этом Пипия подчеркнул, что весь процесс был строго легитимным и проводится в соответствии с законами страны.
Политик добавил, что нет сомнений в том, что результаты прошедших выборов правомерны. Однако президент Саломе Зурабишвили хочет дестабилизировать ситуацию в стране и поэтому выступает в призывами к людям выходить на улицу.
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