Политик Пипия предсказал, что давление ЕС и США на Грузию усилится

Евросоюз и США продолжат влиять на Грузию, и их давление будет только усиливаться. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» член грузинской партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.

По его словам, ЕС так или иначе приложит все усилия, чтобы изменить ту политическую ситуацию, которая сложилась в Грузии после выборов. При этом Пипия подчеркнул, что весь процесс был строго легитимным и проводится в соответствии с законами страны.

Политик добавил, что нет сомнений в том, что результаты прошедших выборов правомерны. Однако президент Саломе Зурабишвили хочет дестабилизировать ситуацию в стране и поэтому выступает в призывами к людям выходить на улицу.