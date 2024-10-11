Политик Пипия назвал позитивным шагом расширение безвизового режима для граждан Грузии

Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с телеканалом «Звезда» назвал позитивным шагом расширение безвизового режима для граждан Грузии.

По его словам, любой шаг России в отношении Грузии дает надежду на дальнейшее сближение стран. Теперь любой грузин, как уточнил политик, может на законных основаниях устроиться на работу в России.

Кроме того, Пипия попросил Владимира Путина амнистировать граждан Грузии, которые вынужденно нарушили правила пребывания в России или были депортированы.