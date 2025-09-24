Политик Олейник назвал формой унижения отказы Мелании Трамп от встречи с Еленой Зеленской

Первая леди США Мелания Трамп проигнорировала запросы супруги украинского лидера Елены Зеленской на встречу в рамках Генассамблеи ООН. Ситуацию прокомментировал политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, сообщило ОТР .

По его словам, такое показательное поведение отражало реальное отношение четы Трампов к семейству Зеленских.

«Это такая домашняя оценка отношения в целом [Дональда] Трампа, а он ее по сути подал через позицию Мелании, к самому Зеленскому и Зеленской», — отметил аналитик.

На его взгляд, присутствовали не только официальные попытки — в вопросе могли участвовать и лоббисты, которым платят деньги. Многократные отказы политик назвал формой унижения всей семьи Зеленских.