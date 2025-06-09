Политик Миронов высказал мнение, что Трамп использует беспорядки для укрепления власти

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru поделился мнением о причинах происходящих беспорядков в Лос-Анджелесе и реакции на них действующего президента США Дональда Трампа.

Миронов выразил убежденность, что демонстрация федеральных властей в штате Калифорния, где местное правительство оппозиционно настроено к действиям центральной власти, призвана показать решимость бороться с проблемой нелегальной миграции. По его словам, инициатива администрации Трампа направлена на укрепление его позиций в конфронтации с Демократической партией и продвижение жестких антимиграционных мер.

Политик отметил, что происходящее в Америке носит локальный характер и не угрожает целостности страны. Периодические всплески протестов, по его мнению, не поддерживаются большинством населения, и основания утверждать, что Америка движется к полномасштабному внутреннему конфликту, отсутствуют.

Действия Трампа Миронов сравнивает с действиями «слона в посудной лавке», критикуя их непоследовательность и неэффективность. Президент США, по его мнению, руководствуется собственными амбициями и личными политическими интересами, не принимая во внимание негативные последствия своих решений.