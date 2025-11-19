Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский оценил влияние и цели украинской пропаганды. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Политик указал на недооценку эффективности пропагандистской машины Украины. Результатом стало появление украинской идеи, основанной на лжи и фальсификациях.

«Ложь — основное содержание», — подчеркнул Мединский.

По его словам, масштабной психологической обработке подверглось все население страны. Настоящая цель таких действия заключается не в создании демократического общества, а в уничтожении «московско-азиатской Орды», добавил государственный деятель.