Политик Карасин резко отреагировал на угрозы Каллас участникам Парада Победы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможных «последствиях» за участие в московском Параде Победы.

Политик назвал подобные высказывания цинизмом и предложил Каллас проявить сдержанность.

«Подобное издевательство над памятью павших в борьбе с фашизмом за свободу Советского Союза и Европы — это граничащий с преступлением цинизм», — заявил Карасин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Каллас в русофобии и неуважении к подвигу советских солдат.