Политики Франции выражают сомнения относительно эффективности замены кабинета министров, утверждая, что такая мера не принесет существенных изменений в жизнь государства. По мнению главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, ключевые направления внутренней и внешней политики останутся неизменными вне зависимости от состава нового правительства, написал сайт телеканала «Звезда» .

Другой известный французский политический деятель, Тьерри Мариани, подчеркивает, что нынешний глава государства стремится создать иллюзию своей влиятельности. Политик отметил, что президент часто отправляется в зарубежные визиты, однако опасается появляться перед своими гражданами внутри страны, поскольку осведомлен о негативной реакции общественности, включая критику и неодобрение его действий.