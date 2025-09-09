Политик Филиппо заявил, что ключевые направления политики Франции останутся неизменными вне зависимости от правительства
Политики Франции выражают сомнения относительно эффективности замены кабинета министров, утверждая, что такая мера не принесет существенных изменений в жизнь государства. По мнению главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, ключевые направления внутренней и внешней политики останутся неизменными вне зависимости от состава нового правительства, написал сайт телеканала «Звезда».
Другой известный французский политический деятель, Тьерри Мариани, подчеркивает, что нынешний глава государства стремится создать иллюзию своей влиятельности. Политик отметил, что президент часто отправляется в зарубежные визиты, однако опасается появляться перед своими гражданами внутри страны, поскольку осведомлен о негативной реакции общественности, включая критику и неодобрение его действий.