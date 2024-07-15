Политический обозреватель Стоун заявил, что мейнстримные СМИ настраивали американцев против Трампа

Политический обозреватель Шон Стоун в беседе с RT заявил, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа связано в том числе с его травлей мейнстримными СМИ. Именно они, на взгляд журналиста, настраивали общественность в США против бывшего лидера.

«Налицо организованные усилия со стороны вторящих всему СМИ — прислужников ЦРУ, если так угодно, — с целью настроить половину страны против президента», — сказал он.

В эфире Стоун вспомнил, что американские СМИ называли Трампа агентом Кремля и писали, что экс-президент США насаждает расизм.

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