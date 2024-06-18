Политический обозреватель Бернардини: премьера Италии на «саммите мира» не так поняли из-за перевода синхрониста

Политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони на «саммите мира», который накануне прошел в Швейцарии.

По его словам, многие восприняли это выступление радикально, хотя на самом деле переводчик-синхронист, который переводил Мелони с английского, интерпретировал ее речь неверно.

Бернардини отметил, что в интерпретации переводчика Мелони якобы заявила, что Россию заставят сдаться, а все международное сообщество должно объединиться для защиты Украины, но в действительности она имела ввиду другое.

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