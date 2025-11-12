Политический обозреватель Марк Бернардини в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию новой разведывательной службы в рамках Евросоюза. Он подчеркнул, что фон дер Ляйен ранее занимала должность министра обороны Германии, что вызывает вопросы о целях и задачах новой спецслужбы.

Бернардини обратил внимание на структуру управления разведывательной деятельностью в ЕС, отметив, что действующий разведывательный центр (Intcen) подчиняется дипломатической службе, что, по его мнению, вызывает недоумение. Он сравнил это с гипотетической ситуацией, когда Минобороны России зависело бы от МИДа, подчеркнув возможные негативные последствия такой иерархии.