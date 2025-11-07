«Политическая халтурщица». Трамп оценил решение Пелоси об отставке

Президент США Дональд Трамп назвал карьеру бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси катастрофой для Америки. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social .

«Она незаконно заработала состояние на фондовом рынке, обманула американскую общественность и была катастрофой для Америки. Рад видеть, как исчезает вонь Нэнси Пелоси!», — написал он.

Также Трамп назвал Пелоси старой и политической халтурщицей напомнив, что она дважды пыталась объявить ему импичмент и проиграла.

По словам американского лидера, он рад, что Пелоси уходит в отставку. Глава Белого дома считает ее крайне переоцененным политиком.

Накануне Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться в конгресс в Калифорнии.В 2007 году она стала первой женщиной на посту спикера палаты представителей.