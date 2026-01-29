«Пока не отобрали силой». В Японии дали совет Зеленскому

Возможные гарантии для Украины со стороны США при условии вывода ВСУ из Донбасса обсудили в Японии. Комментарии читателей опубликовала газета Mainichi Shimbun .

Один из комментаторов написал, что президент США Дональд Трамп занял последовательную позицию в теме урегулирования, и посоветовал Киеву пойти на уступки по спорным территориям.

«Пока их не отобрали силой», — отметил автор, задавшись вопросом, пойдет ли на это украинский лидер Владимир Зеленский.

Другой пользователь предположил, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины станет хуже. Он заявил, что конфликт затянется, а Донбасс в итоге отойдет России без мирного соглашения. Комментатор также отметил дефицит военнослужащих у Украины, прежде всего пехоты.

Еще один читатель выразил надежду на скорое заключение мира и заявил, что это важнее всего.

В других комментариях пользователи раскритиковали Зеленского, в том числе за то, как, по их мнению, он распоряжался поддержкой союзников, и допустили, что в будущем ни на какие уступки он не пойдет.

