Появилось видео смертельного нападения сотен пчел на политика в Бразилии

Бывший бразильский политик Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша умер после нападения сотен пчел на собственной ферме по выращиванию авокадо 9 января. Об этом сообщило издание Need To Know .

Бывший член совета муниципалитета Тиангуа в штате Сеара пострадал от укусов насекомых, когда пригнал трактор на ферму, чтобы подготовить землю под новые посадки. Во время работы он случайно задел дерево, где находился улей.

Спутник политика снял на видео нападение пчел. На кадрах видно, как мужчина вышел из машины и начал осматривать территорию, постоянно отмахиваясь при этом от жалящих его пчел.

Вскоре после нападения насекомых у него произошел анафилактический шок и его экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Местные жители хорошо знали Гомеша, так как четырежды занимал пост члена совета в муниципалитете. Последний раз он заседал в совете с 2013 по 2016 год.

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