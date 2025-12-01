Появились кадры упавшего в Гродно литовского беспилотника

Упавший в Гродно литовский беспилотник перед крушением разбросал над городом листовки экстремистского содержания. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии, опубликовавшая фотографии летательного аппарата.

В ведомстве уточнили, что в ходе осмотра обломков выяснилось, что дрон нес фотоаппарат и видеокамеру. Такие средства фиксации устанавливают на разведывательных БПЛА.

В пресс-службе добавили, что беспилотник запустили из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Литвы. Согласно координатам, дрон планировал вылететь из Белоруссии в Польшу.

О падении на окраине Гродно литовского беспилотника ранее сообщило Министерство иностранных дел Белоруссии. В ведомстве заявили, что рассматривает вторжение летательного аппарата в воздушное пространство как намеренную провокацию против республики и Польши, куда беспилотник должен был улететь.

Для дачи объяснений в ведомство вызвали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса.