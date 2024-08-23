Появились кадры наводнения и оползня в Таиланде
Видео 360.ru: мощный ливень вызвал оползень и потоп на Пхукете
Мощный ливень обрушился на Пхукет. Разбушевавшаяся стихия спровоцировала оползень и потоп за храмом Ката в округе Муанг. Кадры с места событий появились в распоряжении 360.ru.
На видео запечатлели сильные потоки воды, стекающие по улицам к морю.
«Тут трагедия просто», — сказал автор ролика.
Еще один очевидец, поделившийся с 360.ru снимком разрушенной горы, написал: «Половину горы смыло».
По данным издания «Кхао Сот», в результате оползня погибли пять человек, среди них граждане Мьянмы и Таиланда. Стихия разрушила виллу в районе Крон, семейная пара россиян пропала без вести. Сейчас на месте ЧП идет поисковая операция.
В мае в номере гостиницы на Пхукете нашли тело россиянина. Мужчину без признаков жизни обнаружили сотрудники отеля. На подушке рядом с телом остались следы рвоты.