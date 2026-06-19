Появились фотографии представительницы России на конкурсе красоты «Мисс ООН»

Фото: "МИСС И МИССИС ПФО" и "МИССИС УДМУРТИЯ"

Россию на конкурсе «Мисс ООН» представит Жанна Николаева из Ижевска

Победительницей Гран-при «Мисс Россия Мира — 2026» стала 19-летняя Жанна Николаева из Ижевска. Теперь она представит страну на международном конкурсе «Мисс ООН», сообщила официальная группа «Миссис Удмуртия» в социальной сети «ВКонтакте» .

Девушка сейчас учится на факультете журналистики МГУ, она выросла в многодетной семье.

«Эта красивая, умная и яркая девушка представит страну на международном конкурсе „Мисс ООН — 2026“ в Индии. Весь мир увидит, какие прекрасные и талантливые девушки растут в Удмуртии и России!» — отметили организаторы регионального комплекса.

До этого Николаева выиграла конкурсы «Мисс и Миссис Приволжского федерального округа — 2026» и «Миссис Удмуртия — 2026».

Ранее член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Жанна Мударова отметила, что к участницам из России на международных конкурсах красоты относятся без предвзятости.