«Похоже на сделку». Политолог высказался о нервном поведении Израиля после перемирия

ХАМАС освободил трех израильских заложниц в рамках договора о прекращении огня на 45 дней. Соглашение вступило в силу в воскресенье. Многие израильтяне восприняли его как сделку. Что именно заставило их так думать и как приход к власти избранного президента США Дональда Трампа повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал политолог Борис Станкевич на стриме с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой.

Соглашение или сделка?

«У меня были серьезные основания сомневаться в том, что удержится это соглашение. Потому что пока действительно нет никаких фундаментальных причин для установления мира, это скорее похоже на сделку», — признался он.

По словам Станкевича, израильская сторона сейчас «ведет себя нервно». Внутри еврейского государства поднялся бунт против соглашения с ХАМАС, в значительной части мира это движение воспринимают как террористическую организацию. При этом другого варианта урегулировать конфликт пока нет.

Повлияет ли Трамп?

«Скорее всего продержится это перемирие <… > еще и потому, что с завтрашнего дня в США приступит к работе администрация нового президента Дональда Трампа. У него очень мощные рычаги давления на Израиль», — объяснил собеседник Букреевой.

Также, по мнению политолога, многое зависит от того, удержит ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «вожжи», управляя «этим хрупким перемирием». С помощью Трампа у него есть все шансы на успешный расклад.

Что будет дальше?

При этом непонятно, как повернутся события после окончания 45-дневного перемирия. ЦАХАЛ уже начал выводить свои наземные войска из сектора Газа, оставив за собой возможность нанесения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов. Кто будет контролировать и снабжать Газу — пока неясно.

«Перемирие предусматривает, что по 600 грузовиков гуманитарной помощи могут заходить ежедневно, но этого мало», — объяснил Станкевич.

По его словам, этого количества помощи даже не хватит, чтобы прокормить всех жителей Газы.