Похищенный на Мальдивах россиянин назвал самые безопасные для соотечественников страны

Вернувшийся по обмену Селезнев: США не смогут похитить людей из Ирана и КНДР

Соединенные Штаты не могут похитить людей в России, Китае, Иране и Северной Корее. Об этом ТАСС заявил россиянин Роман Селезнев, которого выкрали на Мальдивах и поместили в американскую тюрьму на 10 лет.

Он объяснил, что США могут делать что угодно, так как не считаются с законодательством других стран. По мнению мужчины, американцы часто похищают виновных и невиновных людей.

«Как я понимаю, есть только четыре страны, с которыми они не могут так сделать. Это Россия, Китай, Иран и Северная Корея», — указал Селезнев.

Вернувшийся по обмену россиянин добавил, что у США «длинные руки» и страна даже может «выловить» иностранцев и пытать их в других государствах.

Ранее Селезнев рассказал, что побывал в нескольких американских тюрьмах. Труднее всего оказалось находиться в Атланте, указал он. Россиянин также подтвердил, что ему приходилось драться во время заключения.