Похищенного в США мальчика нашли спустя 70 лет

В США племянница с помощью ДНК-теста нашла похищенного 70 лет назад дядю

Незнакомка похитила Луиса Армандо Альбино из парка в Западном Окленде и увезла на Восточное побережье. Там семейная пара вырастила мальчика, как родного. Впоследствии он стал пожарным и прошел службу в Корпусе морской пехоты во Вьетнаме.

Настоящая мать Альбино умерла в 2005 году. Через 15 лет его племянница из любопытства сделала онлайн-тест, который показал совпадение ДНК на 22% с неизвестным ей мужчиной. В 2024 году Алекин изучила архивные статьи Tribune в Оклендской публичной библиотеке и передала материалы в полицию. Так при содействии ФБР похищенного мальчика отыскали в возрасте 76 лет.

Мужчина встретился с тетей, племянницей и своим братом Роджером. В августе последний скончался.

ДНК-тест позволил отыскать еще одного похищенного в США ребенка, Пола Фрончака. Его выкрали из роддома в 1964 году.