Sohu: при вторжении НАТО в Калининград за пять часов погибнут 34 млн человек

Если страны — члены НАТО устроят вторжение в Калининградскую область, то за первые пять часов неминуемая гибель ждет 34 миллиона человек. Таким прогнозом поделился китайский портал Sohu.

Авторы статьи отметили, что страны Запада недооценивают силы и готовность России к ответным мерам. Согласно гипотетическому сценарию вторжения Североатлантического альянса на территорию Калининграда, российская армия пустит в ход стратегические бомбардировщики с ядреными боеголовками.

В результате, за пять часов произойдет около 480 ядерных атак, жертвами которых станут около 34 миллионов человек, еще 60 миллионов будут ранены. При этом от большей части Европы останутся только руины.

Бывший главнокомандующий силами США в Европе Бен Ходжес также обозначил Калининград первоочередной целью НАТО в случае конфликта. При развитии военного противостояния, отметил военный стратег, Калининграда на карте не станет, а все объекты в Севастополе ликвидируют.