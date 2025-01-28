Поджигателя японской аниме-студии казнят

В Японии окончательно утвердили смертный приговор Синдзи Аобе, который в июле 2019 года поджег аниме-студию Kyoto Animation. Обвиняемый отозвал апелляцию, сообщил телеканал NHK .

Адвокат приговоренного к смерти мужчины может через суд обжаловать отзыв апелляции своего клиента, однако такие случаи крайне редки.

Аоба поджег студию, которая якобы украла у него сюжет для анимационного фильма. Японец утверждал, что прислал сотрудникам Kyoto Animation сценарий, который отклонили, но позже использовали его, ничего не сказав автору. Компания отрицает этот поступок.

В результате пожара погибли 36 человек, а пострадали еще 32. Сам Синдзи Аоба получил ожоги 90% тела, около полугода врачи не были уверены, что он выживет. Дело рассматривали более четырех лет в том числе из-за состояния обвиняемого. Позже он признал свою вину в содеянном.

В январе прошлого года суд приговорил Аобу к смертной казни. В следующем месяце мужчина подал апелляцию.