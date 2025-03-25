Полиция обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины в испанском городе Бадахосе. Причины его смерти устанавливаются, сообщила газета ABC.
«Национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка», — указали в сообщении.
Мать мальчика рассказала правоохранителям, что он ушел на прогулку и не вернулся вовремя домой. Позже прохожие обнаружили тело ребенка в городском парке.
Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили личность погибшего. Других подробностей и причины смерти подростка не приводились.
Ранее в городе Оберхаузене на западе Германии двое украинских баскетболистов стали жертвами жестокого избиения. Незнакомые подростки окружили и повалили их на землю на автовокзале в Оберхаузене. Украинцы получили ножевые ранения в живот и спину.
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»
Стало известно, кому из россиян полностью спишут долги по кредитам в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте