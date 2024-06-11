Подрядчика Dior поймали на использовании труда мигрантов при пошиве люксовых сумок

Компанию Manifactures Dior, подрядчика знаменитого Модного дома, обвинили в эксплуатации мигрантов при производстве люксовых сумок. Китайцы жили прямо на работе, сообщила газета Corriere della Sera .

Manifactures Dior работала на филиал Christian Dior Italia, наняв субподрядчиков — Pelletterie Elisabetta Yang и New Leather srl в Ломбардии. Последние, по версии следствия, незаконно эксплуатировали мигрантов, а их заказчик не потрудился проверить условия труда. Суд Милана передал компанию — подрядчика во внешнее управление.

Китайцы и филиппинцы спали, питались и мылись прямо на работе. Условия в двух ванных комнатах, которыми они пользовались, соответствовали лишь «этическому минимуму». Во время рейда карабинеры застали мигрантов среди обрывков кожи и рулонов ткани, растворителей и легковоспламеняющихся клеев. С их швейных машин сняли предохранители, чтобы в ущерб безопасности увеличить производительность.

Благодаря такому подходу к бизнесу субподрядчики изрядно сэкономили. Журналисты подсчитали, что производство сумки, которую в магазине продавали за 2600 евро, обходилось всего в 53 евро.

В России правозащитники узнали о производстве брендовых сумок в исправительной колонии на территории Ульяновской области. Управление ФСИН не подтвердило эту информацию.