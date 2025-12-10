Подписанные Трампом два мирных соглашения оказались под угрозой срыва

Как минимум два мирных соглашения, подписанных президентом США Дональдом Трампом, находятся под угрозой срыва. Об этом сообщило агентство Associated Press .

В понедельник президент ДРК Феликс Чисекеди заявил, что Руанда нарушила условия соглашения уже на следующий день после подписания документа 4 декабря в Вашингтоне, когда ее вооруженные силы атаковали провинцию Южное Киву.

Также во вторник Трамп подтвердил возобновление конфликта между Таиландом и Камбоджей, который он ранее остановил, и пообещал вновь взять ситуацию под контроль.

«По меньшей мере два из нескольких соглашений, направленных на прекращение мировых конфликтов, которые президент Дональд Трамп назвал свидетельством своего переговорного мастерства, находятся под угрозой срыва», — заявили журналисты.

В агентстве отметили, что это вызвало беспокойство на международной арене.

Еще в марте этого года африканист Александр Зданевич заявил, что власти ДРК должны вести переговоры с Руандой для разрешения проблем с группировкой «Движение 23 марта» (М23). Основной целью М23 стал захват минеральных ресурсов и сырьевой базы.