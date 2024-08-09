«Подпалим ему усы». Маск пригрозил Мадуро космическим лазером

Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером за блокировку X

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в шутку обещал применить космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так американский миллиардер отреагировал на приостановку работы социальной сети X (бывший Twitter) в стране.

Пользователи Сети спросили Маска, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение венесуэльского лидера.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» — в шутку ответил бизнесмен.

Мадуро заявлял, что соцсеть Х неоднократно нарушала законодательство Венесуэлы. Поэтому работу социальной сети в стране решили приостановить на 10 дней.

Также президент Венесуэлы призвал молодежь удалить WhatsApp. Мадуро указывал, что сам откажется от этого мессенджера, так как злоумышленники распространяют в нем угрозы в адрес его сторонников. Глава государства планировал перейти на Telegram и WeChat.