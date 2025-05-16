Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат умер

В Швеции скончался дипломат, которого подозревали в шпионской деятельности. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщил телеканал SVT .

Дипломата задержали в столице Швеции 13 мая. Его отпустили на следующий день, но он остался под подозрением.

Министерство иностранных дел королевства подтвердило смерть дипломата, не уточнив обстоятельства, при которых он умер. В дипведомстве добавили, что «не будут вдаваться в подробности» из уважения к родственникам покойного.

Ранее шпионский скандал разгорелся в Венгрии. Республика отменила переговоры с Украиной о положении национального меньшинства в Закарпатье после обвинений в свой адрес. Представители СБУ сообщили, что якобы раскрыли венгерскую шпионскую сеть, которая пыталась заполучить информацию о военной сфере.